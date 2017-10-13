Речь идет о машинах, сошедших с конвейера с февраля 2016 года по настоящий момент. Об этом сообщается на сайте Росстандарта .

Машины, подлежащие отзыву, обладают возможным дефектом в виде перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Для устранения недостатка к кромке аккумуляторной площадки приклеят защитный уплотнитель.

Ремонтные работы будут производиться бесплатно для владельцев авто, а о необходимости отвезти ТС в ближайший сервис их уведомит АвтоВАЗ. Впрочем, узнать, подпадает ли ваше авто под отзыв, можно и самостоятельно - по его VIN-номеру.