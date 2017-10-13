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13 октября 2017
08:52:12

АвтоВАЗ отзывает 20 тысяч кроссоверов Lada Xray

Речь идет о машинах, сошедших с конвейера с февраля 2016 года по настоящий момент. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Машины, подлежащие отзыву, обладают возможным дефектом в виде перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Для устранения недостатка к кромке аккумуляторной площадки приклеят защитный уплотнитель.

Ремонтные работы будут производиться бесплатно для владельцев авто, а о необходимости отвезти ТС в ближайший сервис их уведомит АвтоВАЗ. Впрочем, узнать, подпадает ли ваше авто под отзыв, можно и самостоятельно - по его VIN-номеру.

 




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