слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
27 февраля 2018
13:48:38

АВТОВАЗ открывает продажи автомобиля с городским характером

С 1 марта в салонах официальных дилеров появятся седаны LADA Granta City. Для этой модели специально разработаны и подобраны стилистические решения, которые подчеркивают ее индивидуальность и выделяют в потоке. Стоимость автомобиля – от 492 400 рублей.

LADA Granta City преобразилась внешне. Гармоничность и законченность облику седана придают корпуса зеркал, ручки и молдинги дверей, окрашенные в цвет кузова, а также темно-серые 15-дюймовые диски.

Внутрисалонное пространство также изменилось. На приборной панели и дверях появились черные глянцевые вставки, сиденья получили новую обивку с серебристой отстрочкой, а о принадлежности к новой комплектации свидетельствует логотип City, вышитый на спинках передних сидений.

LADA Granta City – это новое сочетание стилистических решений, оптимального набора опций и привлекательной цены. Она создана на базе комплектации Comfort. Автомобиль оборудован всеми необходимыми системами для обеспечения комфорта и безопасности: кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, две подушки безопасности. Дополнительно может быть оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС. Модель комплектуется 87-сильным двигателем объемом 1,6 л.  и механической коробкой переключения передач.

Напомним, что LADA Granta – один из лидеров российского рынка. С момента начала его производства в ноябре 2011 года продано более 800 тысяч автомобилей этого семейства.

Фото АВТОВАЗ




Последние новости Тольятти

27 февраля
13:12
Администрация Тольятти закупила два автобуса, предназначенных для перевозки детей

Школьников будут возить на концерты, экскурсии и на другие мероприятия

27 февраля
12:58
Роспотребнадзор подал иски по поводу завышения цен в отелях Самары перед ЧМ-2018

В списке 17 гостиниц, отелей и хостелов.

27 февраля
12:52
На Волге под Сызранью задержали очередного браконьера

47-летний житель Октябрьска осуществлял незаконный вылов рыбы.

27 февраля
12:41
В Самарской области утвердили новый критерий нуждаемости

Теперь он составляет 20 221 рубль

27 февраля
12:41
Жители высказываются против строительства мусорного полигона, который хотят разместить в окрестностях Тольятти

Не дожидаясь строительства, активисты организовали петицию в интернете

27 февраля
10:23
На станции «Жигморе» в Тольятти нашли мертвую женщину, сбитую поездом

Несчастный случай произошел в районе сортировочного узла рядом со светофором

27 февраля
9:56
Морозы сковали не только Тольятти, но и всю Европу

В метеорологии такой атмосферный процесс жаргонно называют «привет из Сибири»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+