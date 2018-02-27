С 1 марта в салонах официальных дилеров появятся седаны LADA Granta City. Для этой модели специально разработаны и подобраны стилистические решения, которые подчеркивают ее индивидуальность и выделяют в потоке. Стоимость автомобиля – от 492 400 рублей.

LADA Granta City преобразилась внешне. Гармоничность и законченность облику седана придают корпуса зеркал, ручки и молдинги дверей, окрашенные в цвет кузова, а также темно-серые 15-дюймовые диски.

Внутрисалонное пространство также изменилось. На приборной панели и дверях появились черные глянцевые вставки, сиденья получили новую обивку с серебристой отстрочкой, а о принадлежности к новой комплектации свидетельствует логотип City, вышитый на спинках передних сидений.

LADA Granta City – это новое сочетание стилистических решений, оптимального набора опций и привлекательной цены. Она создана на базе комплектации Comfort. Автомобиль оборудован всеми необходимыми системами для обеспечения комфорта и безопасности: кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, две подушки безопасности. Дополнительно может быть оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС. Модель комплектуется 87-сильным двигателем объемом 1,6 л. и механической коробкой переключения передач.

Напомним, что LADA Granta – один из лидеров российского рынка. С момента начала его производства в ноябре 2011 года продано более 800 тысяч автомобилей этого семейства.

Фото АВТОВАЗ