Он появился в Гомеле. В пресс-службе автоконцерна отметили, что развитие на автомобильных рынках стран СНГ является одной из приоритетных экспортных задач компании. С открытием современного дилерского центра в Гомеле LADA укрепила свои позиции в Республике Беларусь.
Завод намерен наращивать свое присутствие здесь, и для этого есть хорошие перспективы, которые обеспечат, в том числе, новые модели LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. По итогам 2017 года LADA входит в ТОП-3 автомобильных брендов в Беларуси, занимая 11% рынка.
Самыми продаваемыми автомобилями здесь стали LADA Vesta, LADA Largus и LADA 4x4.
Фото АВТОВАЗ
Об этом водителей предупреждает дорожная служба региона
В этот день жители смогут сами выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в текущем году
В идеале, она должна получиться простой и доступной
Как рассказали в ГИБДД, это случилось сегодня утром, примерно в 7-20
По предварительным данным, человек перебегал пути перед грузовым составом и угодил под встречный электропоезд
Впервые встреча такого уровня пройдет в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена»
42-летний мужчина был директором агентства недвижимости