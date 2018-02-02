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02 февраля 2018
12:32:31

АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр в Республике Беларусь

Он появился в Гомеле. В пресс-службе автоконцерна отметили, что развитие на автомобильных рынках стран СНГ является одной из приоритетных экспортных задач компании. С открытием современного дилерского центра в Гомеле LADA укрепила свои позиции в Республике Беларусь.

Завод намерен наращивать свое присутствие здесь, и для этого есть хорошие перспективы, которые обеспечат, в том числе, новые модели LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.  По итогам 2017 года LADA входит в ТОП-3 автомобильных брендов в Беларуси, занимая 11% рынка.

Самыми продаваемыми автомобилями здесь стали LADA Vesta, LADA Largus и LADA 4x4.  

Фото АВТОВАЗ




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