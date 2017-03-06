Филиал компании «Торгмаш», которая сотрудничает с автоконцерном в сфере продаж и автосервиса уже более 20 лет, расположился на МКАДе. Шоу-рум рассчитан на 10 автомобилей, в сервисной зоне работает 9 постов технического обслуживания.
Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, новый автосалон будет способствовать росту продаж LADA в Москве и Московской области. Для компании это наиболее емкий рынок: здесь работают 19 фирменных автоцентров, которые продают каждый десятый автомобиль LADA.
В 2016 году на московском рынке реализовано 24,5 тысячи машин – это на 16% больше, чем годом ранее.
Источник Автостат
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