Филиал компании «Торгмаш», которая сотрудничает с автоконцерном в сфере продаж и автосервиса уже более 20 лет, расположился на МКАДе. Шоу-рум рассчитан на 10 автомобилей, в сервисной зоне работает 9 постов технического обслуживания.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, новый автосалон будет способствовать росту продаж LADA в Москве и Московской области. Для компании это наиболее емкий рынок: здесь работают 19 фирменных автоцентров, которые продают каждый десятый автомобиль LADA.

В 2016 году на московском рынке реализовано 24,5 тысячи машин – это на 16% больше, чем годом ранее.