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29 мая 2018
12:40:40

АВТОВАЗ открыл набор сотрудников в службу инжиниринга

Здесь ждут как выпускников вузов, так и высококвалифицированных специалистов. Открыто 250 вакансий, необходимых для реализации перспективных проектов: согласно стратегии развития АВТОВАЗа, до 2026 года планируется выпустить 12 новых автомобилей и провести 11 фейслифтов моделей LADA.

Сегодня АВТОВАЗ входит с состав глобального Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, мирового лидера в области автомобилестроения, а инженерная служба предприятия входит в международную систему технических центров Groupe Renault. Предприятие предлагает своим сотрудникам широкие возможности для реализации самых смелых идей, а также кооперацию с экспертами мирового класса из Альянса.

Работа в службе инжиниринга АВТОВАЗа – это получение международного опыта в автомобилестроении, возможность стажировки и планирования карьеры в системе технических центров Groupe Renault за рубежом. Здесь созданы уникальные условия как в области программного обеспечения, создания дизайна, виртуальных и реальных испытаний, так и в сфере лабораторных исследований.

Инжиниринговый центр Компании – настоящий центр компетенций высочайшего уровня в автомобильной отрасли. Благодаря этому разработка и запуск производства новых автомобилей является не только ценным опытом и творчеством, но и по-настоящему созидательным трудом.

Условия для соискателей включают конкурентную заработную плату, развитый социальный пакет с компенсацией расходов на проживание иногородним. Получить более подробную информацию о вакансиях, задать интересующие вопросы и отправить резюме можно написав на электронный адрес: engineering-center@vaz.ru или по телефону: 8 (848) 273-90-40.

Познакомится с городом Тольятти, rомпанией АВТОВАЗ и cлужбой инжиниринга предприятия поможет видеоролик, который можно посмотреть здесь и брошюра, которую можно скачать здесь.




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