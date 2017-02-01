"Вслед тиражируемым в некоторых СМИ слухам о поставке АВТОВАЗом автомобилей в ОАЭ и Китай ПАО "АВТОВАЗ" заявляет, что Компания не осуществляла таких поставок", говорится в сообщении пресс-службы завода.
Ранее ряд СМИ сообщали о том, что начались первые официальные поставки внедорожника Lada 4x4 в Китай, этой моделью интересуются и в Объединенных Арабских Эмиратах. Впрочем, в сообщениях отмечалось, что это не прямые поставки "АвтоВАЗа" - речь идет о деятельности завода "Азия Авто".
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