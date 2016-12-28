Подводя итоги года, в компании отметили, что 2016 стал очень продуктивным для развития и укрепления позиций на российском рынке. В первую очередь – за счет успешных продаж автомобилей LADA нового поколения – Vesta и XRAY.

В феврале на рынок вышел новый компактный кроссовер LADA XRAY. Автомобиль отличается стильным дизайном и высоким уровнем оснащения. Уже в базовую комплектацию (Optima, мотор LADA 1,6 л., 106 л.с., МКП) вошли две подушки безопасности, системы курсовой устойчивости ESC, экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, помощи при старте на подъеме, регулировка сиденья водителя по высоте, мультируль, светодиодные дневные ходовые огни и другие опции. К концу года было продано около 20 тысяч LADA XRAY.

АВТОВАЗ оперативно реагирует на запросы рынка, поэтому в течение первого года продаж новая модель получила несколько востребованных дополнений. Кнопка отключения антипробуксовочной системы улучшила проходимость. Мотор 1,8 литра дополнительно к трансмиссии АМТ получил механическую коробку передач – это улучшило динамику автомобиля. Несколько штрихов было добавлено к стилю: в интерьере появилась комбинация черного и светло-коричневого пластика «solar brown», коричневые вставки в обивке сидений. А в пакет Prestige для топ-версий вошли новые двухцветные 17-дюймовые диски колес, которые придали солидности автомобилю и подчеркнули внедорожный потенциал LADA XRAY.

20 июля 2016 года АВТОВАЗ отметил 50-летний Юбилей. Ровно полвека назад было принято правительственное Постановление о строительстве в городе Тольятти автомобильного завода. Президент России Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме отметил: «Важно, что нынешний коллектив АВТОВАЗа бережно хранит традиции творческого созидательного труда, открывает для себя новые горизонты и реализует перспективные проекты, неуклонно повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции, отличающейся современными характеристиками, надежностью и экологичностью».

В честь праздника на автозаводе состоялся День открытых дверей: 55 тысяч жителей и гостей Тольятти посетили АВТОВАЗ. Специально к 50-летию была выпущена юбилейная серия автомобилей LADA Vesta и LADA XRAY – по 500 экземпляров каждой модели. Автомобили базируются на максимально оснащенных версиях и отличаются красно-черной отделкой салона, особыми колесными дисками, «юбилейным» логотипом и табличкой с порядковым номером.

За всю историю автозавода в Тольятти было собрано более 28,5 млн. машин 40 различных серийных моделей. Во все эти автомобили вложен труд более 500 тысяч человек, которые работали в разное время на предприятии. Празднование Юбилея АВТОВАЗа продлится несколько лет. Кульминацией станет 19 апреля 2020 года – 50-летие выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101.

На международном Московском автосалоне «ММАС-2016» LADA выступила с уникальной экспозицией, включающей 6 концепт-каров – рекордное количество в истории бренда. Ключевым экспонатом стал LADA XCODE Concept - автомобиль, демонстрирующий возможное развитие модельного ряда LADA и дизайнерской концепции, в основе которой лежит ИКС-стиль.

Vesta и XRAY представлены в концептуальных версиях Sport и Cross. Гоночный и внедорожный потенциал концепт-каров отражают оригинальная стилизация кузова, технические особенности шасси и силового агрегата.

Вместе с концептуальными автомобилями на Московском автосалоне LADA показала новые опции для XRAY и Vesta, а также перспективную платформу LADA Connect, которая позволит управлять системами автомобиля с помощью смартфона.

В сентябре с конвейера дочернего предприятия АВТОВАЗа «LADA Ижевский автозавод» сошла 50-тысячная LADA Vesta. Сегодня модель занимает 4-ю строчку среди самых продаваемых легковых автомобилей в России. За один год со старта продаж (ноябрь 2015 г.) новинка разошлась 50-тысячным тиражом – это один из лучших результатов для дебютантов на отечественном рынке. Опросы владельцев показали, что 93% обладателей LADA Vesta готовы рекомендовать машину своим друзьям. 97% владельцев удовлетворены своим автомобилем. А 71% покупателей LADA Vesta сказали о том, что автомобиль кардинально улучшил их мнение о бренде. Сильные стороны LADA Vesta оценили и эксперты автобизнеса: эта модель стала «Автомобилем года» в России и завоевала первое место в премии «ТОП-5 АВТО».

В пресс-службе АВТОВАЗа добавили, что по итогам 2016 года планируется достижение цели в 20% доли LADA на российском рынке легковых автомобилей (в прошлом году она составляла 17,9%). Лидеры продаж – Granta, Vesta, Largus и 4х4.