Как пояснили в пресс-центре предприятия, с возвратом к пятидневному режиму рабочей недели, часть сотрудников окажутся невостребованными. Для сохранения квалифицированных специалистов в структуре компании создан Индустриальный парк.

В него переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода, Дирекции по закупкам и другие площадки АВТОВАЗа. Общая площадь составит приблизительно 300 тыс. кв. м. Эти здания и сооружения будут готовы к размещению новых производств АВТОВАЗа и для сдачи в аренду сторонним резидентам.

Среди перспективных проектов Индустриального парка в пресс-центре компании отметили call-центр Сбербанка, в котором будет создано порядка тысячи рабочих мест. Договоренности с другими потенциальными арендаторами находятся в проработке.