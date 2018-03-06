На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» компания разместила условия участия. Побороться за приз могут дееспособные совершеннолетние граждане России, подписчики группы. На создание слогана у вас есть время до 3 часов дня 14 марта.
Затем жюри, отсмотрев все варианты, выберет победителя. Его имя назовут 19 марта и вручат главный приз: билет на Международный Московский автомобильный салон 2018 года. В настоящий момент в официальной группе АВТОВАЗа уже несколько сотен вариантов слоганов для бренда LADA.
Он пройдет с 11 марта по 3 апреля на спортивной базе «Озеро Круглое» в Помосковье
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