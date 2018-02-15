Рост продаж автомобилей LADA на российском и зарубежных рынках, интенсивная деятельность, направленная на оздоровление и реструктуризацию Компании, привели к значительному улучшению финансового положения Группы.

В 2017 году на российском рынке было продано 311 588 новых легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 17% больше, чем в 2016 году. Динамика роста продаж опередила темпы роста всего автомобильного рынка страны (+12%). Доля LADA на российском рынке (легковые автомобили и легкие коммерческие автомобили) выросла на 1 п.п. – до 19.5% (и до 20.5% в сегменте легковых автомобилей).

Основой роста в значительной степени послужил успех автомобилей LADA нового поколения – Vesta (включая модели Vesta SW и SW Cross, продажи которых стартовали в октябре 2017 года) и XRAY, а также стабильный спрос на другие модели Бренда. Четыре модели LADA вошли в TOП-10 самых продаваемых автомобилей на российском рынке: LADA Granta (2-ое место), LADA Vesta (3-е место), LADA Largus (8-е место) и LADA XRAY (9-е место). Последние новинки LADA – Vesta SW и Vesta SW Cross – обеспечили присутствие Марки в более престижном ценовом сегменте российского рынка.

В 2017 году Группа АВТОВАЗ увеличила объемы отгрузок автомобилей и сборочных комплектов LADA на экспорт (+44,5% по сравнению с 2016 годом), включая начало поставки на новые рынки – Китай, Куба, Иордания.

По итогам 2017 года Группа АВТОВАЗ увеличила консолидированную выручку до 225,6 млрд руб., (+22% к 2016 году). За отчетный период Компания показала значительно более благоприятные финансовые результаты, чем за последние несколько лет. Операционная маржа (operating margin) составила 1,6 млрд руб., (0,7% от выручки). Более того, обеспечен положительный свободный денежный поток и погашена часть долговых обязательств в объеме 12,6 млрд руб.

Улучшение финансового положения произошло не только благодаря позитивным тенденциям на российском автомобильном рынке и благоприятной динамике валютных курсов, но и за счет отличных показателей коммерческой и производственной деятельности. Таким образом, целевые показатели в рамках долгосрочного плана по достижению положительных операционных результатов в 2018 году были показаны в более короткие сроки.

Чистая прибыль Группы АВТОВАЗ остается отрицательной (-9,7 млрд руб.). В основном это связано с затратами на реструктуризацию, составившими -2,2 млрд руб., затратами на обслуживание по-прежнему высокой долговой нагрузки (-7,3 млрд руб.), а также однократным списанием в одном из совместных предприятий.

Планируя свою деятельность в 2018 году, Группа АВТОВАЗ подчеркивает сохранение рисков, которые могут отрицательно сказаться на коммерческой и финансовой деятельности. Среди них – увеличение закупочных цен на сырье, изменение валютных факторов, сохраняющая на сегодняшний день неопределённость государственной политики в отношении налогообложения и мер поддержки автомобильной индустрии. Чтобы нивелировать влияние этих факторов, компания продолжает реализовывать план оптимизации затрат и обновления модельного ряда LADA.

Президент Группы АВТОВАЗ Николя Мор отметил: “Команда Группы АВТОВАЗ проделала отличную работу в 2017 году. Мы запустили модели Vesta SW и SW Cross, большое количество новых модификаций, повысили общую эффективность Компании и укрепили наше сотрудничество с Renault и Альянсом. Мы обеспечили выполнение плана по оптимизации затрат, сохранили благоприятную социальную обстановку и улучшили сотрудничество с поставщиками. Произошло значительное оздоровление финансовых показателей Компании, однако нам необходимо преодолеть все сдерживающие обстоятельства 2018 года и добиться дальнейшего развития Группы АВТОВАЗ и модельного ряда LADA. С учетом прогнозов по дальнейшему росту автомобильного рынка России и существующих экспортных возможностей, мы подтверждаем свои намерения по достижению позитивной операционной маржи в 2018 году и дальнейшему улучшению показателей чистой прибыли”.

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