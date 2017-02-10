Достижение высокой доли на российском рынке легковых автомобилей, связанное с коммерческим успехом новых моделей LADA, проводимые мероприятия по реструктуризации, про-активное снижение затрат и более благоприятный курс валют помогли улучшить показатели Группы.

Несмотря на сокращение российского рынка легковых автомобилей в 2016 г. на 12%, Группе АВТОВАЗ удалось увеличить выручку до 184,9 млрд руб., что на +4,8% больше, чем в 2015 г. Высокий потребительский спрос на новые модели LADA Vesta и LADA XRAY, а также грамотная ценовая политика стали основными драйверами роста выручки. Розничные продажи LADA на российском рынке в 2016 г. составили 266296 штук (на 1% меньше, чем в 2015 г.).

Доля LADA на внутреннем рынке легковых автомобилей выросла на 2,2 пункта до 20,1%. Продажи LADA на экспортных рынках составили 18511 автомобилей (данные регистраций в 32 странах). Таким образом, совокупные розничные продажи LADA в России и за рубежом в 2016 году составили 284807 автомобилей.

Объем производства автомобилей четырех брендов (LADA, Renault, Nissan и Datsun) на заводах в Тольятти и Ижевске составил более 408 тыс. штук, включая сборочные комплекты.

Операционный убыток Группы АВТОВАЗ до обесценения и затрат на реструктуризацию составил 15,6 млрд руб., что на 36,8% меньше, чем в 2015 г. (24,7 млрд руб.). Расходы на обесценение и реструктуризацию составили -25,0 млрд руб.

Чистый убыток Группы АВТОВАЗ в 2016 г. составил 44,8 млрд руб., включая обесценение и затраты на реструктуризацию.

Баланс Группы АВТОВАЗ на 31 декабря отражает увеличение акционерного капитала на 26,1 млрд руб., проведенное в декабре 2016 года.

Улучшение финансовых результатов в 2016 г. было достигнуто за счет интенсивных мер по оздоровлению:

Снижение затрат на закупки за счет дополнительной локализации и мероприятий Монозукури с поставщиками. Монозукури – это японский подход к оптимизации затрат, связанных с продуктом и процессами, при участии всех задействованных подразделений автопроизводителя и поставщиков.

с поставщиками. Монозукури – это японский подход к оптимизации затрат, связанных с продуктом и процессами, при участии всех задействованных подразделений автопроизводителя и поставщиков. Оптимизация использования производственных площадей в Тольятти за счет перевода производства с 5 линий на 3 линии сборки автомобилей, что привело к повышению коэффициента использования мощностей.

в Тольятти за счет перевода производства с 5 линий на 3 линии сборки автомобилей, что привело к повышению коэффициента использования мощностей. Повышение эффективности работы персонала и оборудования, применение Системы производства Альянса (APW – Alliance Production Way) и других лучших практик бережливого производства.

персонала и оборудования, применение Системы производства Альянса (APW – Alliance Production Way) и других лучших практик бережливого производства. Снижение общих и административных затрат во всей Группе АВТОВАЗ, включая сокращение консалтинговых расходов.

во всей Группе АВТОВАЗ, включая сокращение консалтинговых расходов. Снижение уровня запасов и оптимизация других элементов рабочего капитала. Запасы на конец года были снижены на 3,6 млрд руб. (-15%) по сравнению с 2015 г., несмотря на увеличение продаж в IV квартале на 20%.

Президент Группы АВТОВАЗ Николя Мор заявил: «Интенсивные меры по оздоровлению Компании показывают первые положительные тенденции в финансах благодаря активному вкладу каждого сотрудника и партнера АВТОВАЗа. Наша цель – выйти на точку безубыточности операционной деятельности в 2018 г. Компания прилагает все усилия для восстановления АВТОВАЗа и развития бренда LADA, сохранения лидерства на Российском рынке и увеличения объемов экспорта», - подчеркнул г-н Мор.

Сергей Скворцов, Председатель Совета директоров АВТОВАЗа, заявил: «В декабре 2016 г. Совет директоров единодушно одобрил среднесрочный план развития АВТОВАЗа и таким образом полностью поддержал менеджмент Компании. Мы с удовлетворением констатируем, что российский рынок меняется в позитивном направлении, и Правительство РФ продлило на 2017 год эффективные программы поддержки автомобильной промышленности: программу обновления автомобильного парка, субсидированные проценты по займам, субсидии по экспорту».

Дени Ле Вот, заместитель председателя Совета директоров АВТОВАЗа, представляющий Альянс Renault-Nissan, выразил четкую поддержку мероприятий по оздоровлению АВТОВАЗа. «Альянс делится с АВТОВАЗом всеми лучшими практиками по производству, качеству, инжинирингу, а так же в сфере новых технологий. Renault поддерживает АВТОВАЗ в выполнении Среднесрочного плана и намерен развивать бренд LADA», - добавил г-н Ле Вот.