Дмитрий Михайлов назначен вице-президентом Группы «АВТОВАЗ» по качеству и удовлетворенности потребителей. На этом посту он сменит г-на Сигеру Накамура, который продолжит свою карьеру в компании Ниссан в Японии.

Фото: ОАО АВТОВАЗ

Как сообщили в компании, Дмитрий Михайлов родился в 1973 году, в 1998 году окончил Санкт-Петербургский университет точной механики и оптики и начал свою карьеру с индустрии FMCG, и затем продолжил ее в ее автомобильной индустрии, включая производственные площадки Ford и Nissan в России. Дмитрий Михайлов успешно прошел углубленное обучение производственным системам и системам контроля качества в компаниях Coca-Cola, Ford, Nissan.

В 1999-2001 гг. Михайлов трудился в должности руководителя цеха сварки на заводе Ford Motor Company во Всеволожске. В 2001-2007 гг. в должности руководителя асептического производства он руководил всеми заводами по производству негазированных напитков Coca-Cola в России.

В 2007 г. Михайлов перешел в компанию Nissan на этапе начала строительства производства в Санкт-Петербурге. Он успешно руководил запуском завода и освоением стандартов Nissan Production Way. В течение 10 лет он успешно запустил в производство полного цикла восемь моделей Nissan и пять моделей Infiniti и Nissan в рамках проектов крупноузловой сборки. Все эти продукты собираются в соответствии с высокими стандартами Nissan в области качества. Достижения в области качества автомобилей на производственной площадке в Санкт-Петербурге были дважды отмечены наградой Global Nissan Quality Awards в 2012 г. и в 2014 г.

В новой роли в Группе «АВТОВАЗ» Дмитрий Михайлов продолжит работать над развитием лучших практик Альянса в области качества и удовлетворенности потребителей на производственных площадках в Тольятти и Ижевске. Также он будет контролировать качество новых продуктов совместно со службой инжиниринга АВТОВАЗа и удовлетворенность потребителей автомобилями LADA со службой продаж и маркетинга.

Как заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор, Дмитрий обладает множеством неоспоримых качеств для эффективного повышения качества автомобилей LADA и удовлетворенности потребителей: превосходное образование и блестящая карьера в глобальной индустрии и в Альянсе Рено-Ниссан, а также глубокое знание специфики российской автомобильной и автокомпонентной индустрии. "Я уверен, его успешный опыт положительно скажется на восприятии бренда LADA нашими потребителями, а бренда АВТОВАЗ - нашими индустриальными партнерами", - подчеркнул Мор.