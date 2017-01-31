О политике компании в отношении рабочих мест рассказал Николя Мор. Он полностью опроверг появившиеся в СМИ сообщения. По словам главы компании, еще в 2016 году было запущено несколько программ, призванных естественным путем уменьшить число работающих на производстве (без принуждения к увольнению).

Речь идет о программе по досрочному уходу на пенсию и о программе увольнения по соглашению двух сторон. Более никаких программ для сокращения персонала АВТОВАЗ вводить не будет, подчеркнул Мор.

Он также рассказал, что в настоящее время компания вместе с мэром Тольятти, губернатором Самарской области, а также с локальными и федеральными властями прорабатывает план, по которому для всех сотрудников, которые входят в излишнее число работников, найдут рабочие места.

Кроме того, Николя Мор подтвердил планы завода с середины февраля перевести производство на обычный график работы. В настоящее время на предприятии действует четырехдневный режим работы.

Источник - Официальный Лада клуб .