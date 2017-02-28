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28 февраля 2017
12:49:40

АВТОВАЗ не нуждается в дополнительной поддержке государства

Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает Rambler News Service.

По его словам, запросов на отдельную господдержку от автопроизводителя не поступало. «Что касается тех корпоративных мероприятий, которые проводились за последние полгода в части докапитализации за счет взносов учредителей, в том числе и трансформации тех займов, которые предоставлялись в свое время "Ростехом" "АвтоВАЗу" в капитал компании, в акции, — эти мероприятия все осуществлены», — отметил министр.

При этом Мантуров подчеркнул, что АВТОВАЗ, наряду с другими отечественными автопроизводителями, продолжит получать субсидии для компенсации расходов, связанных с выполнением государственных программ поддержки авторынка — льготного кредитования и лизинга.

10 февраля стало известно, что АВТОВАЗ по итогам 2016 года снизил чистый убыток до 44,8 миллиарда рублей против 73,9 миллиарда годом ранее. При этом выручка производителя выросла на 4,8%, достигнув почти 185 миллиардов рублей. Операционный убыток группы «АвтоВАЗ» до обесценения затрат на реструктуризацию в прошлом году составил 15,6 миллиарда рублей, что почти на 37% меньше, чем в 2015-м.




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