Компания намерена вернуть полноценную рабочую неделю на заводе после февраля 2017 года. Об этом сообщил 21 декабря президент автомобильного концерна Николя Мор.
Четырехдневный режим работы введен на предприятии с 17 октября 2016, он продлится до 19 февраля, затем завод вернется к обычной рабочей неделе.
Источник Интерфакс
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