Компания намерена вернуть полноценную рабочую неделю на заводе после февраля 2017 года. Об этом сообщил 21 декабря президент автомобильного концерна Николя Мор.

Четырехдневный режим работы введен на предприятии с 17 октября 2016, он продлится до 19 февраля, затем завод вернется к обычной рабочей неделе.