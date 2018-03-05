слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
05 марта 2018
13:09:36

АВТОВАЗ нарастил продажи своих машин в феврале

По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос на 37% - в стране был продан 27 401 автомобиль LADA. Всего же с начала 2018 своих покупателей нашли уже 48 406 машин, это на 33% выше прошлогоднего результата. Самой популярной моделью по итогам февраля стала LADA Vesta. Как сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, 8 456 автомобилей– это наивысший результат за всю историю продаж семейства.

Значительно укрепила свои позиции LADA Granta: в феврале 2018 года продан 6 861 автомобиль, что на 30,4% выше аналогичного месяца прошлого года.

Одним из лидеров роста стал также LADA Largus: в феврале 2018 года было продано 3412 пассажирских универсалов. Это на 76,3% больше в сравнении с тем же месяцем 2017 года.

Успех Марки – это результат постоянной работы по обновлению модельного ряда, поиску оптимальных решений при формировании комплектаций и внедрении новых опций. Внимательно изучив запросы потенциальных покупателей LADA Vesta, Компания расширила перечень оборудования этого автомобиля. В частности, седаны LADA Vesta получили новые системы  комфорта и безопасности, ранее внедренные на автомобилях LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, продажи которых стартовали в октябре 2017 года.

На седане LADA Vesta 2018 модельного года стали доступны следующие опции:

- Задние дисковые тормоза (для автомобилей с двигателем 1,8 л);

- Круиз-контроль и ограничитель скорости (начиная с комплектации Comfort);

- Трехуровневый подогрев передних сидений;

- Мультифункциональное рулевое колесо (начиная с комплектации Comfort);

- Центральный подлокотник с боксом.

Стоимость седана LADA Vesta начинается от 569 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ




Последние новости Тольятти

05 марта
12:52
Почти сотня машин устраняет последствия снегопада на магистралях Самарской области

Подрядные организации ФКУ «Поволжуправтодор» переведены на усиленный режим работы

05 марта
11:47
В Самаре открылся первый в России центр по обучению волонтеров поиску пропавших людей

Региональной базой для подготовки стал центр медицины катастроф

05 марта
11:40
Военнослужащие Росгвардии спасли жизнь пожилому рыбаку в Самарской области

О том, что мужчине, который рыбачил на Волге, стало плохо, правоохранителям рассказал очевидец.

05 марта
11:30
Олимпийский хоккейный турнир может стать частью летних Игр

Игроки скорее всего согласятся на это

05 марта
11:15
Тольяттинцу пришлось заплатить 60 тысяч рублей за пристрастие к быстрой езде

Выписанные сотрудниками ГИБДД штрафы он оплачивать не спешил

05 марта
10:48
На 8-месячную девочку в тольяттинском автобусе упал пассажир

Как рассказали в ГИБДД, это случилось в минувшие выходные

05 марта
9:56
В Китае создали аккумулятор, который полностью заряжается за 30 секунд

Авторы разработки – сотрудники Высшей школы энергетики


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+