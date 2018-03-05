По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос на 37% - в стране был продан 27 401 автомобиль LADA. Всего же с начала 2018 своих покупателей нашли уже 48 406 машин, это на 33% выше прошлогоднего результата. Самой популярной моделью по итогам февраля стала LADA Vesta. Как сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, 8 456 автомобилей– это наивысший результат за всю историю продаж семейства.

Значительно укрепила свои позиции LADA Granta: в феврале 2018 года продан 6 861 автомобиль, что на 30,4% выше аналогичного месяца прошлого года.

Одним из лидеров роста стал также LADA Largus: в феврале 2018 года было продано 3412 пассажирских универсалов. Это на 76,3% больше в сравнении с тем же месяцем 2017 года.

Успех Марки – это результат постоянной работы по обновлению модельного ряда, поиску оптимальных решений при формировании комплектаций и внедрении новых опций. Внимательно изучив запросы потенциальных покупателей LADA Vesta, Компания расширила перечень оборудования этого автомобиля. В частности, седаны LADA Vesta получили новые системы комфорта и безопасности, ранее внедренные на автомобилях LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, продажи которых стартовали в октябре 2017 года.

На седане LADA Vesta 2018 модельного года стали доступны следующие опции:

- Задние дисковые тормоза (для автомобилей с двигателем 1,8 л);

- Круиз-контроль и ограничитель скорости (начиная с комплектации Comfort);

- Трехуровневый подогрев передних сидений;

- Мультифункциональное рулевое колесо (начиная с комплектации Comfort);

- Центральный подлокотник с боксом.

Стоимость седана LADA Vesta начинается от 569 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ