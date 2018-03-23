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23 марта 2018
08:51:53

АВТОВАЗ наращивает сборку машин в Египте

Речь идет о конкретной модели –Лада Гранта, для своего партнера в этой стране тольяттинский автогигант приготовил новую партию соответствующих машинокомплектов. Производство моделей на предприятии al Amal (ранее – LADA Egypt) в связи с кризисным периодом в Египте было сокращено.

Такое решение было обусловлено также сильным падением египетского рынка и наличием большого складского запаса автомобилей на заводе. При этом продажи седанов Лада Гранта в Египте не прекращались: за 2017 году здесь было реализовано 1003 автомобиля российской марки.

В пресс-службе АВТОВАЗа отмечают: «Сейчас мы наблюдаем очень позитивную динамику продаж автомобилей LADA на рынке Египта. Мы уже приготовили новую партию машинокомплектов LADA Granta, сборка которых начнется в конце марта».

Напомним, компания LADA Egypt и АВТОВАЗ начали сотрудничать в 2002 году. Тогда тачали собирать автомобили LADA 2107. С 2006 года в Каире начал работать завод по полному циклу сборки автомобилей LADA, в том числе седанов LADA 110 и внедорожников LADA 4х4. Седаны Лада Гранта в Египте начали собирать с 2015 года.

Источник и фото: Официальный Лада клуб.




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