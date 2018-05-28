Об этом сообщил президент автогиганта Николя Мор в кулуарах ПМЭФ. По его словам, компания готовит два крупных запуска, которые будут связаны с новым SUV в 2021-2022 годах. Сохранив весь потенциал Lada 4х, фактически, этот SUV дополнит нынешнюю модель, отметил глава автоконцерна.
Он добавил, что выпускаемая сейчас машина очень хороша с точки зрение внедорожных характеристик, она используется на некоторых рынках, и вполне вероятно, завод продолжит выпускать ее параллельно с новой машиной.
Мор также сказал, что второй запуск будет скорее в сегменте B, но подробности раскрывать не стал.
Источник ТАСС
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