Об этом заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек. По его словам, в 2017 на продажу в другие страны отправились 24 тысячи автомобилей, что больше предыдущего года на 27%. Прирост поставок произошел после долгих лет снижения, поскольку экспорт был определён одним из основных направлений развития компании.

В частности, автомобили «Лада» снова начали поставлять на Кубу, освоены новые рынки — такие, как Китай и Иордания. Птачек сообщил, что сейчас компания находится на стадии переговоров по новым экспортным контрактам на 2018 год, в том числе в новые страны.