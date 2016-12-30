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30 декабря 2016
07:32:06

АВТОВАЗ начнёт поставлять машины LADA из Казахстана в Центральную Азию

Как сообщает пресс-служба автогиганта, речь идёт об автомобилях, выпущенных на заводе «Азия Авто». Планируются поставки моделей Vesta, XRAY,  Largus и Granta. В будущем году завод соберет более 10 тысяч автомобилей. Сначала на центральноазиатский рынок планируется выпустить четыре комплектации модели Vesta, которые получат стандартные двигатели объёмом 1,4 и 1,6 литра.

Точной информации о появлении универсала Vesta в Казахстане и Центральной Азии нет, однако как отметил глава компании Николя Мор, при появлении первой потребности рынка старт продаж начнётся без промедлений. Благодаря успешной реализации производитель планирует занять 20% российского рынка в будущем году. В 2017-м АВТОВАЗ намерен выпустить две новинки -  Vesta Cross и внедорожник LADA 4x4.




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