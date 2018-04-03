Об этом сообщил RNS официальный представитель завода. Подробности комплектаций и цен будут озвучены в момент вывода на рынок, — добавил он. НА АВТОВАЗе не уточнили, где будут собираться автомобили для казахстанских покупателей.

При этом известно, что предприятие «Бипэк Авто – Азия Авто» начало крупноузловую сборку моделей Lada Vesta SW и SW Cross в марте нынешнего года. Старт продаж этих машин а Казахстане намечен на 10 апреля.