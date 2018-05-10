Заводу необходимо свыше более 250 перспективных конструкторов, руководители проектной группы и проектов по различным направлениям. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия, в планах АВТОВАЗа выпустить до 2026 года 12 новых моделей и провести 11 фейслифтов автомобилей LADA.

Напомним, сегодня марка представлена 22 моделями в сегментах В, SUV и LCV, которые объединены в 7 семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4. Бренду принадлежит 20%-ная доля российского рынка легковых автомобилей. Официальная дилерская сеть LADA самая крупная в России – более 300 дилерских центров.