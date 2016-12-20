Специалисты необходимы для создания революционной платформы LADA. Как пишет официальный Лада клуб, об этом накануне сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин во время оглашения с своего ежегодного послания губернской Думе и жителям. Глава региона рассказал, что на АВТОВАЗе планируют создать автомобиль LADA нового поколения, который может "очень сильно отличаться от тех машин, которые есть сегодня".

«Без таких подходов конкурировать на рынке очень сложно», подчеркнул Меркушкин, поэтому в конструкторское бюро автогиганта примут 250 новых специалистов. Не исключено, что первым представителем нового поколения автомобилей LADA станет показанный на Московском автосалоне концепт-кар LADA XCODE. К такому выводу можно прийти после неоднократных заявлений представителей АВТОВАЗа, что модель будет построена на новой платформе и получит самые современные опции.