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22 мая 2017
10:41:50

АВТОВАЗ и Renault решили обмениваться информацией

В Тольятти побывала делегация французской компании. Гости посетили сборочный конвейер Лада Гранта/Калина, провели тест-драйв автомобилей, оценили перспективные разработки компании в дизайн-центре. Итогом визита стало подписание соглашения об обмене интеллектуальными ресурсами и информацией в сфере инжиниринга.

Совместная работа позволит создавать новые продукты и технологии, пишет Официальный Лада клуб. Подписали соглашение президент АВТОВАЗа Николя Мор и старший вице-президент Renault, операционный директор региона Евразия Денис Левот.




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