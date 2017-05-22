В Тольятти побывала делегация французской компании. Гости посетили сборочный конвейер Лада Гранта/Калина, провели тест-драйв автомобилей, оценили перспективные разработки компании в дизайн-центре. Итогом визита стало подписание соглашения об обмене интеллектуальными ресурсами и информацией в сфере инжиниринга.

Совместная работа позволит создавать новые продукты и технологии, пишет Официальный Лада клуб. Подписали соглашение президент АВТОВАЗа Николя Мор и старший вице-президент Renault, операционный директор региона Евразия Денис Левот.