Не дождавшись, пока Минпромторг самостоятельно доделает стратегию развития автопрома, концерны проинформировали правительство о своих предпочтениях и выразили готовность поддержать все те идеи, что уже выдвигались чиновниками. Среди них развитие экспорта и новых технологий.
При этом, как пишет «Ъ», компании требуют масштабной госпомощи — от сохранения господдержки экспорта до субсидий на зарплату разработчиков новых технологий. Вице-премьер Аркадий Дворкович попросил Минпромторг, Минэкономики и аналитический центр при правительстве учесть позицию отрасли.
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