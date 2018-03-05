Строительство автопредприятия полного цикла (сварка, окраска, сборка) планируется завершить «примерно в течение трех лет с настоящего момента», рассказал газете «Ведомости» президент компании Николя Мор.

Этот завод мощностью 60 000 машин в год собирались запустить к 2019 году. Рассматривалась возможность расширения производства до 120 000 автомобилей для местного рынка и экспорта. Общие инвестиции с учетом второй очереди оценивались в $500 млн.

По словам Мора, стоимость проекта снижена, но насколько именно, он не сообщил. Патнером АВТОВАЗа в этом проекте выступает казахстанская компания «Бипэк авто – Азия авто».

Вложения тольяттинского автогиганта не финансовые, он выступает техническим партнером. Проект был анонсирован в 2011 году, но с того времени сроки уже несколько раз сдвигались.