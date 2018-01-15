Как рассказал руководитель пресс-службы завода Сергей Ильинский, каждая модель концерна доступна в белом цвете, и проблем с поставками возникнуть не должно.

На минувшей неделе некоторые СМИ писали о революции на туркменских дорогах. По информации из независимых источников, власти страны фактически запретили машины любых цветов, кроме белого. Отмечается, что белый цвет является любимым для главы государства Гурбангулы Бердымухамедова и якобы приносит удачу.

Владельцам автомобилей других цветов предложено перекрасить их или же отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного. Экспортом российских LADA в Туркмению занимается казахстанский холдинг «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО». Первые автомобили были поставлены в Ашхабад в феврале 2016 года.