Как рассказал руководитель пресс-службы завода Сергей Ильинский, каждая модель концерна доступна в белом цвете, и проблем с поставками возникнуть не должно.
На минувшей неделе некоторые СМИ писали о революции на туркменских дорогах. По информации из независимых источников, власти страны фактически запретили машины любых цветов, кроме белого. Отмечается, что белый цвет является любимым для главы государства Гурбангулы Бердымухамедова и якобы приносит удачу.
Владельцам автомобилей других цветов предложено перекрасить их или же отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного. Экспортом российских LADA в Туркмению занимается казахстанский холдинг «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО». Первые автомобили были поставлены в Ашхабад в феврале 2016 года.
Источник НСН
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