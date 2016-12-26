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26 декабря 2016
09:26:36

АВТОВАЗ еще на 7% сократил свой персонал

Год назад на предприятии было 44 тысячи сотрудников, а сейчас здесь работает порядка 41 тысячи человек,  подсчитали "Ведомости". В прошлом году завод избавился от 15% своих сотрудников, напоминает газета.

Несмотря на то, что динамика сокращений на АВТОВАЗе по сравнению с 2015 годом замедлилась на фоне стабилизации рынка, проблема избыточной рабочей силы по-прежнему сохраняется. Аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов предположил, что основную часть избыточного персонала "АвтоВАЗ" уже сократил. Эксперт напомнил о том, что в прошлом году российский рынок легковых машин и LCV обрушился на 36%, а продажи Lada упали на 31%. Однако в этом году продажи Lada увеличиваются несколько месяцев подряд, а рынок в ноябре возобновил свой рост.

За девять месяцев текущего года "АвтоВАЗ" потратил на оплату труда на 14,5% меньше, чем за девять месяцев 2015 года (8% себестоимости, было - 10,5%). Напомним, что самое масштабное сокращение численности на "АвтоВАЗе" произошло в 2009 году, когда предприятие, на котором трудилось более 100 тысяч человек, покинула треть сотрудников на фоне падения рынка на 56%. Новая волна увольнений прошла в 2014 году в рамках оптимизации, которую провел новый президент "АвтоВАЗа" Бу Андерссон. В итоге за два года численность работников снизилась на треть.

Минувшей весной президентом "АвтоВАЗа" стал француз Николя Мор, который продолжил увольнения по соглашению сторон и осенью продлил четырехдневную неделю еще на полгода. По словам Мора, этот режим завершается в феврале, и продлевать его компания не планирует. Источники, близкие к компании, полагают, что оптимизация штата, скорее всего, продолжится. По оценке Беспалова, в ближайшие два года штат может быть снижен на 10-15%, в том числе за счет автоматизации, оптимизации портфеля активов и аутсорсинга.




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