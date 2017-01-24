Создание таких автомобилей уже подошло к концу и даже получило одобрение некоторых автошкол. Главное отличие таких моделей - дополнительное оснащение. Это, в частности, дублирующие педали, зеркало заднего вида, а также знаки о том, что автомобиль является учебным.

Машины будут собирать в кузовах лифтбек, седан, универсал и хэтчбек, пишет car.ru. Они будут оснащены 1,6-литровым двигателем, выдающим 87 либо 98 л.с. Автошколы получат возможность выбирать трансмиссию - механическую или 4-ступенчатую автоматическую.