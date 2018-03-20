Компания традиционно проводит сезонные сервисные акции, и на этот раз обладателям автомобилей LADA предлагается сразу 6 таких акций под общим названием «ДА ЛАДНО?!». Доступнее стали комплексная диагностика систем автомобиля по цене от 0 рублей, бесплатная замена моторного масла (при покупке масла и фильтра LADA в дилерском центре)/
Также действуют 20% скидки на сезонные аксессуары, 15% - на акционные запчасти и 20% - на услуги по их замене. Предусмотрены и спецпредложения по шиномонтажу, очистке системы вентиляции салона и антикоррозийной обработке. Подробности об условиях сервисной акции здесь. Выгодные условия действуют по 31 мая 2018 года.
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