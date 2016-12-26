Об этом рассказал председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев. По его словам, программа, тестирование которой начнётся уже в январе, совместима со всеми популярными операционными системами. Кандидат будет заходить в программу под своими учётными данными и слушать лекции. При этом преподаватель сможет контролировать выполнение заданий.