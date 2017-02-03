29-летний бывший саундпродюсер Ивана Дорна певец Роман Bestseller пострадал в Таиланде, пишет Лайф. Артист снимал клип на дуэтную песню с Артёмом Пивоваровым "Тай". По задумке режиссёра Роман должен был эффектно рассекать по тропической дороге на редком мотобайке. Поэтому арендованный транспорт певец выбирал больше по внешним, нежели по техническим характеристикам.
Несмотря на то что раритетный байк едва разгонялся до 30 км/ч, Роман всё же попытался набрать максимальную скорость. Однако в момент разгона мужчина не справился с управлением и слетел с мотоцикла. По словам артиста, он чудом отделался лёгкими травмами — Роман получил обширную открытую рану руки, которую ему зашили в местном травмпункте.
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