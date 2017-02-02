По данным оперативного мониторинга мэрии, за прошедшую неделю в среднем на 30 копеек подорожали бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Стоимость продуктов питания существенно не менялась, но в отдельных торговых объектах повысились розничные цены на помидоры, виноград, морковь, капусту и лук.
Мужчина 55 лет почти замерз
Счет в стречи 4-0 в пользу тольяттинцев
Выездной прием состоится 3 февраля
Его засняли камеры одной из самарских ветеринарных клиник
То есть, новых двое и один прежний
По их расчётам, произойдёт это через 30 лет...
Первая пройдет в Самаре в субботу