По данным оперативного мониторинга мэрии, за прошедшую неделю в среднем на 30 копеек подорожали бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Стоимость продуктов питания существенно не менялась, но в отдельных торговых объектах повысились розничные цены на помидоры, виноград, морковь, капусту и лук.