Ранее это было возможно лишь в подразделениях ГИБДД.

Речь идёт только о замене прав в связи с истечением срока действия предыдущего водительского удостоверения, а также в связи с утратой, порчей или желанием автовладельца досрочно получить новый документ.

Для этого достаточно предъявить старые права или паспорт вместе со справкой медкомиссии, подтверждающей способность управлять транспортным средством. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.