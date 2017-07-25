МВД внесло в правительство соответствующий законопроект. Как пишет "Коммерсант", документ разграничивает понятия "государственный регистрационный знак" — то есть сама металлическая пластина — и "государственный регистрационный номер" — набор цифр и букв, присваиваемых машине. Автовладельцы смогут сами выбирать номер, однако в документе не уточняется, как именно это будет происходить. Порядок проведения процедуры определит правительство.
Кроме того, законопроект даст россиянам возможность получить номера на новый автомобиль непосредственно в автосалоне. Услуга будет платной, но предельные тарифы установит Федеральная антимонопольная служба.
Документ также упростит регистрацию машин с нечитаемыми идентификационными номерами, которые находятся на кузове или на раме. Владельцы проблемных авто смогут пройти экспертизу у криминалиста, после чего на транспортное средство будет нанесена дополнительная маркировка с идентификационным номером.
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