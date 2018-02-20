Как следует из данных АСЕА, на которые ссылается официальный Лада клуб, в январе 2018 года в странах Европы было продано 386 машин тольяттинского бренда. По сравнению с январем прошлого года продажи LADA выросли на 28%.
В рейтинге Евросоюза российская марка, несмотря на небольшой объем реализации, аутсайдером не является и опережает таких автопроизводителей, как Bentley, Lamborghini, Chevrolet, Bugatti, Maserati.
Консервные банки заменят на емкости из ламистера
Вопрос ее организации прорабатывает городская администрация
И отправляться через два-три часа после него
Так утверждают организаторы кайт-марафона и зимнего фестиваль активного отдыха «Жигулевское море».
Сейчас в регионе разрабатывают соответствующие постановления
Компания сама подключила ему услугу и взяла за нее деньги.
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