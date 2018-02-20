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20 февраля 2018
09:19:22

Автомобили LADA продолжают наращивать объемы продаж в ЕС

Как следует из данных АСЕА,  на которые ссылается официальный Лада клуб, в январе 2018 года в странах Европы было продано 386 машин тольяттинского бренда. По сравнению с январем прошлого года продажи LADA выросли на 28%.

В рейтинге Евросоюза российская марка, несмотря на небольшой объем реализации, аутсайдером не является и опережает таких автопроизводителей, как Bentley, Lamborghini, Chevrolet, Bugatti, Maserati.




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