Как следует из данных АСЕА, на которые ссылается официальный Лада клуб , в январе 2018 года в странах Европы было продано 386 машин тольяттинского бренда. По сравнению с январем прошлого года продажи LADA выросли на 28%.

В рейтинге Евросоюза российская марка, несмотря на небольшой объем реализации, аутсайдером не является и опережает таких автопроизводителей, как Bentley, Lamborghini, Chevrolet, Bugatti, Maserati.