В Крыму начались съемки новой кинокомедии «Каникулы президента», режиссером которой стал Илья Шерстобитов. Он рассказал некоторые подробности. Так, по сюжету Владимир Путин на кроссовере LADA XRAY красного цвета инкогнито, в гриме и в полном одиночестве отправляется в отпуск из Москвы в Крым.

Его путешествие пройдет по маршруту: Москва – Троицк – Коломна – Тула – Липецкая область – Воронеж – Богучар – Станица Старочеркасская– Ростов на Дону – Ейск – Краснодар – Славянск на Кубани – Керчь – Симферополь – Бахчисарай – Ялта.

В ходе поездки он знакомится с жизнью простых граждан, встречается с коррумпированными и неэффективными чиновниками, полицейскими и прочими российскими персонажами. Причем, в Кремле главу государства во время его путешествия заменяет двойник.

Шерстобитов рассказал, что сюжет фильма он с Администрацией президента не согласовывал. Финансирование съемок идет за счет частных средств. Режиссер очень рассчитывает, что президент России посмотрит его комедию.

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