В Крыму начались съемки новой кинокомедии «Каникулы президента», режиссером которой стал Илья Шерстобитов. Он рассказал некоторые подробности. Так, по сюжету Владимир Путин на кроссовере LADA XRAY красного цвета инкогнито, в гриме и в полном одиночестве отправляется в отпуск из Москвы в Крым.
Его путешествие пройдет по маршруту: Москва – Троицк – Коломна – Тула – Липецкая область – Воронеж – Богучар – Станица Старочеркасская– Ростов на Дону – Ейск – Краснодар – Славянск на Кубани – Керчь – Симферополь – Бахчисарай – Ялта.
В ходе поездки он знакомится с жизнью простых граждан, встречается с коррумпированными и неэффективными чиновниками, полицейскими и прочими российскими персонажами. Причем, в Кремле главу государства во время его путешествия заменяет двойник.
Шерстобитов рассказал, что сюжет фильма он с Администрацией президента не согласовывал. Финансирование съемок идет за счет частных средств. Режиссер очень рассчитывает, что президент России посмотрит его комедию.
Официальный Лада Клуб.
ДТП произошло накануне около половины двенадцатого ночи
Он станет самым ранним московским: вылет в 5.20 утра
Он пройдет в селе Ширяево уже в 11 раз
Как сообщили в ГИБДД, авария произошла накануне
Это случилось во дворе дома № 49 по улице Жукова
Этой премией отмечают экологически чистые пляжи
Кроме того, их больше не будут продавать подросткам младше 18 лет