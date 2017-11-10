Как сообщили на АВТОВАЗе, с ноября на модели в базовой комплектации Optima в качестве дополнительного оборудования доступны кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик. Доплата составит 25 тыс. рублей, то есть автомобиль с новой опцией будет стоить 624 тыс. 900 рублей.

На заводе также напомнили, что покупатели LADA XRAY могут выбрать автомобиль из 12 предлагаемых вариантов комплектаций – от начальной Optima стоимостью от 560 тыс. до максимально оснащенной Exclusive за 831 тыс. рублей.