RAF-2018 проходит в эти дни в Москве. Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗА, модель награждена в номинации «Лучший дебют 2017 года». Продажи новинки стартовали в конце октября 2017-го, и до конца года в России было реализовано 5518 LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW. Благодаря выходу новой модели семейство LADA Vesta в январе 2018 года впервые стало абсолютным лидером российского рынка новых легковых автомобилей.

Премия Российского автомобильного форума была вручена Директору по дизайну LADA Стиву Маттину, который является родоначальником современного ДНК стиля LADA. Яркий дизайн – одно из ключевых преимуществ LADA Vesta SW Cross. Экспрессивный стиль автомобиля сочетается с практичностью, отточенной управляемостью и хорошей проходимостью. Благодаря такому уникальному набору качеств и комфортной цене LADA Vesta SW Cross фактически открыла новую нишу российского рынка.

Российский автомобильный форум ежегодно отмечает Премией успехи и вклад компаний и их топ-менеджеров в развитие российской автомобильной промышленности. В 2017 и 2016 годах АВТОВАЗ получал награды Форума за выпуск седана LADA Vesta (в номинации «Лучший продукт года») и за успешный запуск производства LADA Vesta и LADA XRAY в сложной экономической ситуации на рынке.

Фото: АВТОВАЗ