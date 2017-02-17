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17 февраля 2017
12:45:20

Автоледи в Самарской области сбила двух девочек

Как рассказали в полиции, ДТП произошло на 6 километре трассы «Урал - Старая Рачейка - Смолькино» у села Заборовка. Дети неожиданно выбежали на проезжую часть в неположенном месте, и 28-летняя женщина за рулем «Chevrolet Aveo» не успела затормозить. Слишком быстро ехала, отметили в ГИБДД.

В результате ДТП 2 девочки 2008 и 2009 г.р получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу. По факту случившегося сотрудники ГАИ сейчас проводят проверку.




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