Как рассказали в полиции, ДТП произошло на 6 километре трассы «Урал - Старая Рачейка - Смолькино» у села Заборовка. Дети неожиданно выбежали на проезжую часть в неположенном месте, и 28-летняя женщина за рулем «Chevrolet Aveo» не успела затормозить. Слишком быстро ехала, отметили в ГИБДД.

В результате ДТП 2 девочки 2008 и 2009 г.р получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу. По факту случившегося сотрудники ГАИ сейчас проводят проверку.