ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано 1 февраля в 17:50 на Красноглинском шоссе в областном центре. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 54-летняя женщина, управляя автомобилем «KIA Rio», двигалась со стороны поселка Волжский в направлении поселка Красная Глинка. По предварительной версии полицейских, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, автомобилистка допустила столкновение с автомашиной «Toyota Land Cruiser» под управлением мужчины 1978 года рождения.

В результате ДТП предполагаемая виновница аварии и ее 26-летний пассажир получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших. Пенсионерка 1941 года рождения, находившаяся на заднем пассажирском сидении «KIA Rio», от полученных травм скончалась в машине «скорой помощи» по дороге в медицинское учреждение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

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