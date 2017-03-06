Поставить машину женщина смогла лишь с третьей попытки. При этом ей "удалось" врезаться даже в чужой гараж. Боевые маневры заснял житель соседнего дома, о чем дама не догадывалась. Уверенная в том, что ее никто не видит, женщина закрыла дверь своей машины и спокойно отправилась домой.

Очевидцы маневров вызвали сотрудников ГИБДД. Прибывшие инспекторы предложили автоледи пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, но та отказалась, сообщает группа "Спасение24 Самара, Новокуйбышевск, Тольятти".