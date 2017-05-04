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04 мая 2017
11:36:49

Автобусы и маршрутки 9 мая в Тольятти изменят схему движения

На День Победы в Тольятти будет перекрыта часть дорог. В «новом городе» на время шествия «Бессмертного полка» перекроют четную сторону улицы Юбилейная – именно по ней пойдет колонна, в ряды которой встанут около 20 тысяч человек. Поэтому машины не смогут проехать по Юбилейной - на участке от ул. Свердлова до Приморского бульвара – с 8:00 до 12:00. Поменяют схему движения автобусы и маршрутки. Они объедут указанный участок по Революционной.

В «старом городе» - с 8:00 до 12:00 – на Площади Свободы будет проходить Праздничный парад. Поэтому движение всех видов транспорта будет закрыто на участках улиц, примыкающих к Площади - К. Маркса, Молодежной бульваре, Жилина и Ставропольской. Затем с Площади стартует легкоатлетическая эстафета – она до трех дня будет проходить по улицам  Жилина, Мира, К. Маркса, Молодежному бульвару, Чуковского. Соответственно, движение будет перекрыто и здесь.

В Шлюзовом для прохождения «Бессмертного полка» и торжественного мероприятия на площади Никонова закроют Гидротехническую и улицу Шлюзовая. Произойдет это с 8:30 до 11:00. Автобусы и маршрутки поедут по Железнодорожной.

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