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10 мая 2017
08:43:40

Авиашоу в Тольятти: Собрался весь город

Так написали очевидцы об увиденном. Выступление пилотажной группы "Русь" в честь Дня Победы состоялось в парковом комплексе им. Сахарова. Пилоты выступали около получаса, летчики продемонстрировали более 20-ти комплексов высшего пилотажа: проход в строю «Клин», вираж с креном 60°, боевые развороты   с перестроением в «Стрелу», «Ракету», петли Нестерова на дистанции 400-500 м между самолетами с началом выполнения фигуры в центре показа, проход солиста с бочками, перевернутый полет, и под занавес - выполнение «сердца»  с пробиванием фигуры «стрелой» одиночки.

Передать всю красоту шоу на снимках невозможно, но тем не менее, тольяттинцы поделились фотографиями в сети.

vk.com/tlt_official




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