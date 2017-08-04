Бесплатно в салон можно будет брать любые предметы, не превышающие определенных габаритов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

Пассажир в России имеет право бесплатно провезти до 10 килограммов багажа, а также взять с собой в салон 18 категорий предметов. В конце сентября вступят в силу поправки в Воздушный кодекс, по которым авиакомпании по невозвратным билетам смогут взимать плату за провоз багажа. Пока о намерении воспользоваться новшеством заявила только "Победа".

Минтранс также предлагает изменить правила перевозки ручной клади: ограничить вес предметов пятью килограммами, а сверх нормы разрешить брать семь предметов – дамскую сумку, портфель, костюм в портпледе, детское питание, люльку, костыли и инвалидное кресло.