слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
25 декабря 2016
13:41:44

Авиаэксперт: Ту-154 мог упасть из-за нарушения правил подготовки перед вылетом

Министерство обороны РФ опубликовало список людей, летевших на борту самолета Ту-15. Среди них находились глава международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и журналисты нескольких телеканалов.

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот Олег Смирнов назвал самолет Ту-154 одним из самых надежных.

«В этой ситуации нужно смотреть, как готовился к вылету самолет и экипаж, как соблюдались правила безопасности при загрузке самолета, не было ли игиловца в числе пассажиров», - рассказал эксперт..

Кроме того, Смирнов рассказал, что самолет Ту-154 является очень надежным и уже не раз за время долгое время эксплуатации доказал свою безопасность и экономичность.

«Этот самолет был главной тягловой силой не только гражданской, но и военной транспортной авиации. Пассажирооборот в СССР и в первые десятилетия после перестройки выполнялся на Ту-154. Их выпускали тысячами. Плохие самолеты не выпускают в таком количестве. Этот самолет с большим удовольствием эксплуатировался во многих странах. Ту-154 и его модификации показали свою безопасность и экономичность за многие десятилетия. Теперь все зависит от того, как выполнялись правила поддержания летной годности этого судна», - сообщил авиаэксперт.

Напомним, самолет Ту-154 министерства обороны РФ вылетел из Адлера в 05:20 по московскому времени, в 05:40 авиалайнер пропал с радаров. Позже в представители Южного центра МЧС России сообщили, что в полутора километрах от берега замечены личные вещи пассажиров и стойка шасси, а в пяти километрах найдена масляное пятно.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров исключил версию теракта на борту Ту-154, пишет Газета.ру. Он отметил, что причиной авиакатастрофы могли стать  техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Источник НСН




Последние новости Тольятти

25 декабря
15:06
Доктор Лиза погибла

Фонд Доктора Лизы подтвердил ее поездку в Сирию...

25 декабря
13:37
Версию теракта на борту ТУ-154 исключили в Совфеде

Самолёт летел в Сирию из Сочи...

25 декабря
13:31
Найдены тела пятерых погибших пассажиров разбившегося самолета

В Сирию летела и Доктор Лиза...

25 декабря
13:25
Самолет Минобороны России разбился через 20 мин. после вылета из Сочи

На борту находились 92 человека...

23 декабря
16:15
Тольяттинские дети смогут провести зимние каникулы в лингвистическом лагере

Впервые предстоящей зимой будет организовано 2 смены...

23 декабря
16:13
В Тольятти пройдет выставка пожарной техники

Спасатели зовут всех желающих...

23 декабря
15:59
Митю Фомина полицейские задерживали с погоней в Москве

Суд принял решение по делу артиста только сейчас...

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+