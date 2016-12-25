Министерство обороны РФ опубликовало список людей, летевших на борту самолета Ту-15. Среди них находились глава международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и журналисты нескольких телеканалов.

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот Олег Смирнов назвал самолет Ту-154 одним из самых надежных.

«В этой ситуации нужно смотреть, как готовился к вылету самолет и экипаж, как соблюдались правила безопасности при загрузке самолета, не было ли игиловца в числе пассажиров», - рассказал эксперт..

Кроме того, Смирнов рассказал, что самолет Ту-154 является очень надежным и уже не раз за время долгое время эксплуатации доказал свою безопасность и экономичность.

«Этот самолет был главной тягловой силой не только гражданской, но и военной транспортной авиации. Пассажирооборот в СССР и в первые десятилетия после перестройки выполнялся на Ту-154. Их выпускали тысячами. Плохие самолеты не выпускают в таком количестве. Этот самолет с большим удовольствием эксплуатировался во многих странах. Ту-154 и его модификации показали свою безопасность и экономичность за многие десятилетия. Теперь все зависит от того, как выполнялись правила поддержания летной годности этого судна», - сообщил авиаэксперт.

Напомним, самолет Ту-154 министерства обороны РФ вылетел из Адлера в 05:20 по московскому времени, в 05:40 авиалайнер пропал с радаров. Позже в представители Южного центра МЧС России сообщили, что в полутора километрах от берега замечены личные вещи пассажиров и стойка шасси, а в пяти километрах найдена масляное пятно.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров исключил версию теракта на борту Ту-154, пишет Газета.ру . Он отметил, что причиной авиакатастрофы могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования.