В ближайшие дни синоптическая карта Среднего Поволжья будет представлена антициклоном. Поэтому жителей нашего региона ждут приятные выходные с температурным фоном, соответствующим климатической норме, рассказали синоптики.

Но у этой медали есть и обратная сторона. МЧС передает штормовое предупреждение. В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов, пятый класс.

Жителям рекомендуется соблюдать противопожарный режим. Запрещается посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехнической техники. Не допускается въезд машин на территорию леса, кроме служебного транспорта.