В ближайшие дни синоптическая карта Среднего Поволжья будет представлена антициклоном. Поэтому жителей нашего региона ждут приятные выходные с температурным фоном, соответствующим климатической норме, рассказали синоптики.
Но у этой медали есть и обратная сторона. МЧС передает штормовое предупреждение. В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов, пятый класс.
Жителям рекомендуется соблюдать противопожарный режим. Запрещается посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехнической техники. Не допускается въезд машин на территорию леса, кроме служебного транспорта.
12 августа Тольятти отметит сразу два крупных праздника - Международный день молодежи и Всероссийский день физкультурника...
62-летний стадион претерпел грандиозную реконструкцию....
Самый красивый звездопад можно будет увидеть в ближайшие выходные...
Фестиваль пройдет 12 августа в селе Ширяево...
Уже осенью компания Apple, по слухам, представит 3 модели смартфонов...
Насколько планируется ускорить данную процедуру, пока не сообщается...
Он был доставлен в больницу...