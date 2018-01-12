В «РЖД» зафиксировали 266 происшествий – на 55 больше, чем в 2016-м. Основными причинами стали нарушения правил дорожного движения водителями и неисправность автомобиля, повлекшая столкновение с проходящим поездом.
Компания «РЖД» призывает водителей автотранспорта быть бдительными и не нарушать правила вблизи железных дорог. Для предупреждения ДТП специалисты проводят мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами.
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