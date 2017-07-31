Для этого компания, которая входит в концерн Volkswagen Group, собирается сократить свои расходы на €10 млрд.
Как передает «Reuters» со ссылкой на свои источники, в ближайшие 5 лет автопроизводитель намерен выпустить 5 новых полностью электрических машин. Спортивный внедорожник покажут уже в следующем году.
Volkswagen Group все еще борется с последствиями т.н. «дизельного скандала». 2 года назад компанию обвинили в намеренном занижении объемов выбросов вредных ее автомобилями.
Источник Эхо Москвы
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