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22 мая 2017
09:25:52

Атмосферный фронт повернулся к Тольятти своей холодной стороной

На Среднюю Волгу прорвались воздушные массы из Арктики, и под аккомпанемент дождей температура сегодня и завтра не поднимется выше +10…+15°. Причем в ночь на среду специалисты областного Гидрометцентра вновь не исключают заморозков на почве.

Со среды в регион станет поступать более тёплый воздух. Дождевые облака уйдут, а температурный режим вернется в рамки климата.После полудня +18+23° обещают синоптики. 




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