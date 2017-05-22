На Среднюю Волгу прорвались воздушные массы из Арктики, и под аккомпанемент дождей температура сегодня и завтра не поднимется выше +10…+15°. Причем в ночь на среду специалисты областного Гидрометцентра вновь не исключают заморозков на почве.
Со среды в регион станет поступать более тёплый воздух. Дождевые облака уйдут, а температурный режим вернется в рамки климата.После полудня +18+23° обещают синоптики.
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